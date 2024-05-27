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Хозяйка собаки в Белоярском районе выплатит 110 тысяч рублей школьнику за укус ноги

Хозяйка собаки в Белоярском районе выплатит 110 тысяч рублей школьнику за укус ноги

27 мая 2024, 09:58
Фото: 1MI
В Белоярском районе владелица собаки выплатит 14-летнему подростку 110 тысяч рублей за покусанную ногу. Инцидент произошел в январе 2023 года.

Мальчик пришел к приятелю, чтобы вместе с ним отправиться на спортивные занятия. На участке около дома к нему подбежала собака и укусила его за ногу.

Мать приятеля, которой принадлежит пес, не стала осматривать рану и не рассказала родителям школьника о случившемся, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Позже тренер рассказал матери пострадавшего ребенка о нападении собаки. Мальчика отвезли в больницу. Мать школьника обратилась в прокуратуру.

После проверки ведомство направило в суд требование о том, чтобы взыскать компенсацию с владелицы животного. Суд это требование исполнил. Женщина должна выплатить 110 тысяч рублей.

Напомним, в Свердловской области местный житель насмерть сбил охотничью собаку. Суд обязал его выплатить 115 тысяч.

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