Хедлайнером международного фестиваля «Красная строка» станет Алексей Сальников

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Хедлайнером стал Алексей Сальников — известный российский писатель. Он завоевал любовь читателей своими романами.
Уже совсем скоро, автор проведет встречу с фанатами и расскажет о жанре городского фэнтэзи. Модератором мероприятия будет редактор «Букмейт» — Ксения Гриценко.
На мероприятие приедут и другие известные писатели.
Напомним, 2 августа в Екатеринбурге стартует кинофестиваль «Одна шестая». На открытии планируется представить криминальную трагикомедию режиссера Евгения Григорьева «Сломя голову».