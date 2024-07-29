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Posted Сегодня, 11:15

Published Сегодня, 11:15

Modified Сегодня, 11:17

Updated Сегодня, 11:17

Хедлайнером международного фестиваля «Красная строка» станет Алексей Сальников

Хедлайнером международного фестиваля «Красная строка» станет Алексей Сальников

29 июля 2024, 11:15
Фото: группа фестиваля «Красная строка» Вконтакте
Международный фестиваль «Красная строка» пройдет в Екатеринбурге 25 августа.

Хедлайнером стал Алексей Сальников — известный российский писатель. Он завоевал любовь читателей своими романами.

Уже совсем скоро, автор проведет встречу с фанатами и расскажет о жанре городского фэнтэзи. Модератором мероприятия будет редактор «Букмейт» — Ксения Гриценко.

На мероприятие приедут и другие известные писатели.

Напомним, 2 августа в Екатеринбурге стартует кинофестиваль «Одна шестая». На открытии планируется представить криминальную трагикомедию режиссера Евгения Григорьева «Сломя голову».

#Ирина Кирилова#Общество#Фестиваль#Свердловская область#Писатель#Книги#Екатеринбург
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