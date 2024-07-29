Мужчину без руки не пустили в ночной клуб в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Мужчина по имени Станислав поругался с охраной ночного клуба Chili. По его словам, его отказались пускать без объяснения причины.
В самом клубе рассказали, что вместе со Станиславом пришли его пьяные друзья. А нетрезвых посетителей в клуб не пускают, пишет Е1 со ссылкой на руководство клуба.
Напомним, в начале июня жителей Каменска-Уральского не пустили в поезд. Причиной стало то, что они были нетрезвыми.