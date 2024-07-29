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Posted Сегодня, 11:07

Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:08

Updated Сегодня, 11:08

Мужчину без руки не пустили в ночной клуб в Екатеринбурге

Мужчину без руки не пустили в ночной клуб в Екатеринбурге

29 июля 2024, 11:07
Фото: 1MI
Екатеринбуржца без левой руки не пустили в клуб Chili.

Мужчина по имени Станислав поругался с охраной ночного клуба Chili. По его словам, его отказались пускать без объяснения причины.

В самом клубе рассказали, что вместе со Станиславом пришли его пьяные друзья. А нетрезвых посетителей в клуб не пускают, пишет Е1 со ссылкой на руководство клуба.

Напомним, в начале июня жителей Каменска-Уральского не пустили в поезд. Причиной стало то, что они были нетрезвыми.

#Ирина Кирилова#Общество#Свердловская область#Клуб#Посещение#Посетители#Екатеринбург
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