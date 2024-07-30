Поезд из Нижнего Тагила сломался по дороге в Каменск-Уральский

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Уральская транспортная прокуратура начала проверку информации о задержке электропоезда между станциями «Электродепо» и «ВИЗ» в Екатеринбурге.
Согласно сообщениям СМИ, электропоезд сообщением Нижний Тагил-Каменск-Уральский был вынужден остановиться из-за технической неисправности электропоезда № 802 «Финист», следовавшего по маршруту Пермь-Екатеринбург.
В настоящее время движение электропоездов восстановлено.
Прокуратура проверит законность действий перевозчиков, соблюдение законодательства о защите прав потребителей и о безопасности движения.