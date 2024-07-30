tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:21

Published Сегодня, 11:21

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

Поезд из Нижнего Тагила сломался по дороге в Каменск-Уральский

Поезд из Нижнего Тагила сломался по дороге в Каменск-Уральский

30 июля 2024, 11:21
Фото: 1MI
Прокуратура проверяет информацию о задержке электропоезда в Екатеринбурге.

Уральская транспортная прокуратура начала проверку информации о задержке электропоезда между станциями «Электродепо» и «ВИЗ» в Екатеринбурге.

Согласно сообщениям СМИ, электропоезд сообщением Нижний Тагил-Каменск-Уральский был вынужден остановиться из-за технической неисправности электропоезда № 802 «Финист», следовавшего по маршруту Пермь-Екатеринбург.

В настоящее время движение электропоездов восстановлено.

Прокуратура проверит законность действий перевозчиков, соблюдение законодательства о защите прав потребителей и о безопасности движения.

В Екатеринбурге прокуратура выявила антисанитарию в поезде, везущем детей на отдых
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Происшествия#Прокуратура#Электричка#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь
Сколько стоит купить дачу и откуда такие цены?
Сегодня, 08:51
Мальчик на велосипеде из Екатеринбурга пропал в СНТ «Мечта»
Сегодня, 04:22
Строители выплатят жительнице Нижнего Тагила 70 тысяч рублей за падение из-за ленты
Сегодня, 06:11
Стало известно о состоянии выжившей после ДТП сотрудницы «ВСМПО-Ависма»
Сегодня, 08:36
Врачи в Нижнем Тагиле вытащили 15-сантиметровый гвоздь из головы мужчины
Сегодня, 07:46
200 тысяч за метр: в Невьянске отремонтируют региональную дорогу за 132,6 млн рублей
Сегодня, 04:36