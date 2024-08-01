Дорожники помогают разбирать завалы после взрыва в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Для устранения последствий обрушения части дома по улице Сибирская, 81 задействованы наши сотрудники и техника. Кран, самосвалы и люди ликвидируют завалы, — сообщает ООО «УБТ-Сервис».
В настоящее время месте ЧП работают не только все экстренные службы Нижнего Тагила, но и волонтеры из различных организаций.
Так, Уралвагонзавод разместил пострадавших на улице Юности, 49 в гостинице «Спортивная-1» и организовал круглосуточный сбор помощи. Пострадавшим в первую очередь нужны средства личной гигиены и одежда.
Напомним, горячая линия организована для пострадавших от взрыва в Нижнем Тагиле.