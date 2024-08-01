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Updated Сегодня, 11:28

Дорожники помогают разбирать завалы после взрыва в Нижнем Тагиле

Дорожники помогают разбирать завалы после взрыва в Нижнем Тагиле

1 августа 2024, 11:26
Фото: 1MI
Сотрудники ООО «УБТ-Сервис» помогают разбирать завалы после взрыва газа в жилом доме в Нижнем Тагиле.
Для устранения последствий обрушения части дома по улице Сибирская, 81 задействованы наши сотрудники и техника. Кран, самосвалы и люди ликвидируют завалы, — сообщает ООО «УБТ-Сервис».

В настоящее время месте ЧП работают не только все экстренные службы Нижнего Тагила, но и волонтеры из различных организаций.

Так, Уралвагонзавод разместил пострадавших на улице Юности, 49 в гостинице «Спортивная-1» и организовал круглосуточный сбор помощи. Пострадавшим в первую очередь нужны средства личной гигиены и одежда.

Напомним, горячая линия организована для пострадавших от взрыва в Нижнем Тагиле.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Нижний Тагил#Взрыв газа#Взрыв#ЧП#18+#Екатеринбург
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