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Posted Сегодня, 14:37

Published Сегодня, 14:37

Modified Сегодня, 14:39

Updated Сегодня, 14:39

В Екатеринбурге на рабочих упали стеклопакеты

В Екатеринбурге на рабочих упали стеклопакеты

1 августа 2024, 14:37
Фото: 1MI
На строящемся жилом комплексе в Екатеринбурге на рабочих упали стеклопакеты.

На стройке жилого комплекса «Космонавтов 11», окна которые были прислонены к стене, завалились и выпали из проема. Двух рабочих придавило рамами. Их коллеги оперативно помогли им выбраться и оказали необходимую помощь, сейчас жизни строителей ничего не угрожает.

В пресс-службе застройщика «ПИК» сообщили, что на площадке произошла внештатная ситуация. Оказывается, строители выполнявшие данные работы не имели соответствующей специализации, сообщили в «ПИК». С подрядчиком провели беседы по охране труда, если инцидент повторится еще раз, от услуг подрядчика откажутся.

Напомним, в мае грузовик задавил женщину на территории завода в Каменске-Уральском.

#Вадим Бредников#Общество#Происшествия#Травма#Свердловская область#Окна#Травматизм#Травмы#Стройка#Екатеринбург#Инцидент
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