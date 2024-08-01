В Екатеринбурге на рабочих упали стеклопакеты

На стройке жилого комплекса «Космонавтов 11», окна которые были прислонены к стене, завалились и выпали из проема. Двух рабочих придавило рамами. Их коллеги оперативно помогли им выбраться и оказали необходимую помощь, сейчас жизни строителей ничего не угрожает.