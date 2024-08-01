В Екатеринбурге на рабочих упали стеклопакеты

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
На стройке жилого комплекса «Космонавтов 11», окна которые были прислонены к стене, завалились и выпали из проема. Двух рабочих придавило рамами. Их коллеги оперативно помогли им выбраться и оказали необходимую помощь, сейчас жизни строителей ничего не угрожает.
В пресс-службе застройщика «ПИК» сообщили, что на площадке произошла внештатная ситуация. Оказывается, строители выполнявшие данные работы не имели соответствующей специализации, сообщили в «ПИК». С подрядчиком провели беседы по охране труда, если инцидент повторится еще раз, от услуг подрядчика откажутся.
Напомним, в мае грузовик задавил женщину на территории завода в Каменске-Уральском.