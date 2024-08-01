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В Екатеринбурге пройдут проверки газа в многоэтажках после взрыва в Нижнем Тагиле

В Екатеринбурге пройдут проверки газа в многоэтажках после взрыва в Нижнем Тагиле

1 августа 2024, 10:06
Фото: 1MI
В Екатеринбурге пройдут внеплановые проверки газа в многоэтажных домах после взрыва в Нижнем Тагиле.

Глава Екатеринбурга поручил проверить газовое оборудование в многоквартирных домах Города после взрыва газа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле. Об этом Алексей Орлов сообщил в своем telegram-канале.

Он также рассказал, что в Нижний Тагил выехали волонтеры центра «Мы рядом».

2 августа на место ЧС из Екатеринбурга отправят воду и продукты питания, написал градоначальник.

Напомним, горячая линия организована для пострадавших от взрыва в Нижнем Тагиле.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Нижний Тагил#Взрыв газа#Взрыв#ЧП#18+#Екатеринбург#Ядерный взрыв#Жилой дом взорвался в Нижнем Тагиле
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