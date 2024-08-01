В Екатеринбурге пройдут проверки газа в многоэтажках после взрыва в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Глава Екатеринбурга поручил проверить газовое оборудование в многоквартирных домах Города после взрыва газа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле. Об этом Алексей Орлов сообщил в своем telegram-канале.
Он также рассказал, что в Нижний Тагил выехали волонтеры центра «Мы рядом».
2 августа на место ЧС из Екатеринбурга отправят воду и продукты питания, написал градоначальник.
Напомним, горячая линия организована для пострадавших от взрыва в Нижнем Тагиле.