tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:37

Published Сегодня, 13:37

Modified Сегодня, 13:39

Updated Сегодня, 13:39

160 спасателей со всей России приехали на место ЧП в Нижний Тагил

Глава Нижнего Тагила поддержал семьи погибших при взрыве и поблагодарил волонтеров

2 августа 2024, 13:37
Фото: tagilcity.ru

160 спасателей со всей России приехали на место ЧП в Нижний Тагил

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев выразил слова поддержки семьям погибших и пострадавших при обрушении дома на Вагонке. Градоначальник также сообщил, что порядка 160 спасателей из разных регионов страны прибыли на место ЧП для разбора завалов.

Среди приехавших в Нижний Тагил — специалисты из Москвы и Челябинска.

Продолжаются поисково-спасательные работы, специалисты трудятся круглосуточно. Из других регионов России на помощь прибыло 160 работников МЧС. Кроме того, все необходимое делают специалисты из Нижнего Тагила, в том числе Центра защиты населения и волонтеры. Огромное спасибо всем, кто оказывает гуманитарную и благотворительную помощь в решении житейских вопросов и в обеспечении горячим питанием не только пострадавших, но и самих рабочих. Отдельное спасибо за помощь в предоставлении техники. Я благодарен нашим предприятиям за поддержку. Пока мы вместе, мы едины и непобедимы. Мы справимся с этой болью, выражаю соболезнования всем семьям погибших в этой жуткой аварии, — прокомментировал трагедию Владислав Пинаев.
Фото: Администрация Нижнего Тагила

Только что стало известно, что под обломками обрушившегося дома нашли тело семилетнего Дениса.

Врачи скорой случайно оказались рядом в момент взрыва в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
#Анастасия Имамахметова#Происшествия#Нижний Тагил#Москва#Спасатели#Скорая помощь#Волонтеры#Взрыв#Благотворительность#Челябинск#Обрушение#Погибшие#Жертвы#Соболезнования#Гуманитарная помощь#Екатеринбург#МЧС#Жилой дом взорвался в Нижнем Тагиле
Подпишитесь
«С вечера жду, когда спасут мальчика». Что говорят тагильчане о трагедии на Вагонке
Сегодня, 06:38
Ливни и грозы снова придут в Свердловскую область
31 июля, 04:31
Свердловскую область атаковал опасный уссурийский полиграф
Вчера, 18:19
Жители РФ стали в 15 раз чаще делать семейные фотосессии в 2024 году
Сегодня, 09:25
Бизнесмен из Екатеринбурга давал взятки школьным завхозам в городах ЯНАО
Сегодня, 10:21
Стали известны имена «звезд», которые выступят на Дне города в Екатеринбурге
Сегодня, 11:41