Глава Нижнего Тагила поддержал семьи погибших при взрыве и поблагодарил волонтеров

160 спасателей со всей России приехали на место ЧП в Нижний Тагил

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев выразил слова поддержки семьям погибших и пострадавших при обрушении дома на Вагонке. Градоначальник также сообщил, что порядка 160 спасателей из разных регионов страны прибыли на место ЧП для разбора завалов.

Сюжет Жилой дом взорвался в Нижнем Тагиле