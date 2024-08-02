Глава Нижнего Тагила поддержал семьи погибших при взрыве и поблагодарил волонтеров

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Среди приехавших в Нижний Тагил — специалисты из Москвы и Челябинска.
Продолжаются поисково-спасательные работы, специалисты трудятся круглосуточно. Из других регионов России на помощь прибыло 160 работников МЧС. Кроме того, все необходимое делают специалисты из Нижнего Тагила, в том числе Центра защиты населения и волонтеры. Огромное спасибо всем, кто оказывает гуманитарную и благотворительную помощь в решении житейских вопросов и в обеспечении горячим питанием не только пострадавших, но и самих рабочих. Отдельное спасибо за помощь в предоставлении техники. Я благодарен нашим предприятиям за поддержку. Пока мы вместе, мы едины и непобедимы. Мы справимся с этой болью, выражаю соболезнования всем семьям погибших в этой жуткой аварии, — прокомментировал трагедию Владислав Пинаев.
Только что стало известно, что под обломками обрушившегося дома нашли тело семилетнего Дениса.