Психотерапевт из Екатеринбурга призвал создавать сериалы про многодетные семьи

Врач-психотерапевт считает данную идею эффективной и ожидает он нее эффект как от сериала «Улицы разбитых фонарей», когда после его выхода профессия полицейского стала очень популярной. Аналогичный эффект, по мнению врача, будет, если показывать людям регулярно сериалы со счастливыми многодетными семьями.