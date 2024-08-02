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Posted Сегодня, 13:15

Published Сегодня, 13:15

Modified Сегодня, 13:17

Updated Сегодня, 13:17

Психотерапевт из Екатеринбурга призвал создавать сериалы про многодетные семьи

Психотерапевт из Екатеринбурга призвал создавать сериалы про многодетные семьи

2 августа 2024, 13:15
Фото: 1MI
Психотерапевт из Екатеринбурга Алексей Киях уверен, что победить одиночество у Россиян помогут сериалы про крепкие и счастливые семейные отношения.

Алексей Киях внес предложение создавать сериалы про счастливые семьи как альтернативу современным сериалам про гармоничных одиноких людей. Он предлагает заменить фильмы про разводы и одиночество фильмами про счастливых людей с семейными ценностями.

Врач-психотерапевт считает данную идею эффективной и ожидает он нее эффект как от сериала «Улицы разбитых фонарей», когда после его выхода профессия полицейского стала очень популярной. Аналогичный эффект, по мнению врача, будет, если показывать людям регулярно сериалы со счастливыми многодетными семьями.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Дети#Екатеринбург#Многодетные#Многодетность
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