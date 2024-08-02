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Posted Сегодня, 09:14

Published Сегодня, 09:14

Modified Сегодня, 09:16

Updated Сегодня, 09:16

В Свердловской области во время отпуска ушел из жизни разведчик батальона «Призрак»

В Свердловской области во время отпуска ушел из жизни разведчик батальона «Призрак»

2 августа 2024, 09:14
Фото: Изображение Midjourney
В поселке монетном Свердловской области скончался участник спецоперации Владимир Кожевников.

Разведчика не стало в возрасте 43 лет. Он умер от сердечного приступа во время своего отпуска в Свердловской области.

Глава Березовского городского округа Евгений Писцов в своих социальных сетях выразил глубокие соболезнования семье Владимира. Он также отметил, что сослуживцы отзывались о нем как о человеке смелом и надежном.

Известно, что за проявленное мужество в бою он имеет награды.

Прощание с Владимиром Михайловичем состоялось 2 августа.

Напомним, в Артемовском прощаются с бойцом СВО.

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