В Свердловской области во время отпуска ушел из жизни разведчик батальона «Призрак»

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Разведчика не стало в возрасте 43 лет. Он умер от сердечного приступа во время своего отпуска в Свердловской области.
Глава Березовского городского округа Евгений Писцов в своих социальных сетях выразил глубокие соболезнования семье Владимира. Он также отметил, что сослуживцы отзывались о нем как о человеке смелом и надежном.
Известно, что за проявленное мужество в бою он имеет награды.
Прощание с Владимиром Михайловичем состоялось 2 августа.
Напомним, в Артемовском прощаются с бойцом СВО.