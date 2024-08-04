Уральская возлюбленная Джонни Деппа ответила на критику хейтеров

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
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Updated Сегодня, 08:23
Девушка впервые опубликовала совместное фото с актером на своей страничке в запрещенной социальной сети. На ней артист обнимает модель и показывает в камеру средний палец.
Девушка сопроводила снимок подписью — «Единственное, что помогает мне переносить ненависть злых людей».
Сама модель родилась в Полевском. Она училась в Екатеринбурге в старших классах. Юлия окончила МГИМО, а также получила диплом в университете в Праге. В Чехии у девушки салон красоты.
Слухи о том, что девушка встречается с голливудским актером ходили с 2022 года. Сама Юлия рассказывала, что познакомилась с ним случайно на фестивале в Чехии.