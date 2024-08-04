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Published Сегодня, 08:21

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Updated Сегодня, 08:23

Возлюбленная Джонни Деппа из Екатеринбурга ответила хейтерам

Уральская возлюбленная Джонни Деппа ответила на критику хейтеров

4 августа 2024, 08:21
Фото: Изображение Midjourney

Возлюбленная Джонни Деппа из Екатеринбурга ответила хейтерам

Модель из Екатеринбурга Юлия Власова, которая встречается с актером Джонни Деппом, ответила на критику своим хейтерам.

Девушка впервые опубликовала совместное фото с актером на своей страничке в запрещенной социальной сети. На ней артист обнимает модель и показывает в камеру средний палец.

Девушка сопроводила снимок подписью — «Единственное, что помогает мне переносить ненависть злых людей».

Сама модель родилась в Полевском. Она училась в Екатеринбурге в старших классах. Юлия окончила МГИМО, а также получила диплом в университете в Праге. В Чехии у девушки салон красоты.

Слухи о том, что девушка встречается с голливудским актером ходили с 2022 года. Сама Юлия рассказывала, что познакомилась с ним случайно на фестивале в Чехии.

#Ирина Кирилова#Общество#Свердловская область#Фото#Модель#Снимок#Актер#Екатеринбург
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