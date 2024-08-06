Под Нижним Тагилом попрощаются с участником спецоперации

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
Modified Сегодня, 06:02
Updated Сегодня, 06:02
На СВО погиб тагильчанин Голендухин Роман Андреевич.
С героем были знакомы многие тагильчане. Кто-то с ним вырос в одном дворе, а кто-то жил и трудился рядом и знал его лично.
Когда уходят из жизни знакомые люди, это всегда очень тяжело, говорится в сообщении территориальной администрации Горноуральска.
Попрощаться с героем все желающие смогут 7 августа в 12:30 на улице Челюскинцев, 47 в похоронном доме «Реквием».
Ранее погибшего бойца СВО Ивана Михалицына проводили в последний путь в Красноуральске.