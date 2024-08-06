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Published Сегодня, 05:55

Modified Сегодня, 06:02

Updated Сегодня, 06:02

Под Нижним Тагилом попрощаются с участником спецоперации

Под Нижним Тагилом попрощаются с участником спецоперации

6 августа 2024, 05:55
Фото: 1MI
Под Нижним Тагилом попрощаются с участником СВО.

На СВО погиб тагильчанин Голендухин Роман Андреевич.

фото: «Горноуральский Неофициально»фото: «Горноуральский Неофициально»
фото: «Горноуральский Неофициально»

С героем были знакомы многие тагильчане. Кто-то с ним вырос в одном дворе, а кто-то жил и трудился рядом и знал его лично.

Когда уходят из жизни знакомые люди, это всегда очень тяжело, говорится в сообщении территориальной администрации Горноуральска.

Попрощаться с героем все желающие смогут 7 августа в 12:30 на улице Челюскинцев, 47 в похоронном доме «Реквием».

Ранее погибшего бойца СВО Ивана Михалицына проводили в последний путь в Красноуральске.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Нижний Тагил#Екатеринбург#Умер#СВО#Боец СВО
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