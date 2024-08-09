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Posted Сегодня, 12:12

Published Сегодня, 12:12

Modified Сегодня, 12:14

Updated Сегодня, 12:14

В Свердловской области построят медцентр для заключенных за 3 миллиарда рублей

В Сосьве на месте сгоревшей колонии построят медцентр для заключенных за 3 миллиарда

9 августа 2024, 12:12
Фото: 1MI

В Свердловской области построят медцентр для заключенных за 3 миллиарда рублей

В Свердловской области на месте сгоревшей колонии планируют возвести медицинский центр для заключенных.

В лечебном учреждении смогут единовременно находиться на лечении до 300 заключенных.

Лечить там будут преимущественно от алко- и наркозависимостей.

Больницу оборудуют столовой, палатами, кабинетом для психологической работы, рентген-кабинетом.

Пациентов также будут лечить такие узкие специалисты, как стоматолог, лор и другие.

Средства на данные цели выделят из федерального бюджета, а фирму, которая займется строительными работами, выберут после аукциона.

Напомним, в Свердловской области ищут спонсоров для строительства медучреждений.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Больница#Строительство#Сосьва#Екатеринбург
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