В Сосьве на месте сгоревшей колонии построят медцентр для заключенных за 3 миллиарда

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
В лечебном учреждении смогут единовременно находиться на лечении до 300 заключенных.
Лечить там будут преимущественно от алко- и наркозависимостей.
Больницу оборудуют столовой, палатами, кабинетом для психологической работы, рентген-кабинетом.
Пациентов также будут лечить такие узкие специалисты, как стоматолог, лор и другие.
Средства на данные цели выделят из федерального бюджета, а фирму, которая займется строительными работами, выберут после аукциона.
Напомним, в Свердловской области ищут спонсоров для строительства медучреждений.