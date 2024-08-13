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Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

Жительница Екатеринбурга рассказала, как в Турции поляки провоцируют русских

Жительница Екатеринбурга рассказала, как в Турции поляки провоцируют русских

13 августа 2024, 12:29
Фото: 1MI
Жительница Екатеринбурга рассказала, как в Турции туристы из Польши оскорбляют русских.

Екатеринбурженку во время отпуска в Турции неоднократно пытались вывести на конфликт Поляки, отдыхающие там же.

По словам женщины, они ее оскорбляли и намеренно громко обсуждали СВО.

В отеле отдыхали иностранцы из многих европейских стран, однако только Поляки обзывали русских и сербов. Один мужчина выпивал за провал российской армии под Курском, — рассказала екатеринбурженка изданию URA.RU.

Но так ведут себя не все европейцы. Например, финны, очень дружелюбны к нашим соотечественникам.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Екатеринбург#Инцидент#Турцияотдых
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