Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Екатеринбурженку во время отпуска в Турции неоднократно пытались вывести на конфликт Поляки, отдыхающие там же.
По словам женщины, они ее оскорбляли и намеренно громко обсуждали СВО.
В отеле отдыхали иностранцы из многих европейских стран, однако только Поляки обзывали русских и сербов. Один мужчина выпивал за провал российской армии под Курском, — рассказала екатеринбурженка изданию URA.RU.
Но так ведут себя не все европейцы. Например, финны, очень дружелюбны к нашим соотечественникам.