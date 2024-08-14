В Нижнем Тагиле закрыто дело о найденном прибитым к полу мужчине

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Тело мужчины, приколоченное к полу гвоздями, было обнаружено в подполе одного из домов города год назад.
Уголовное дело, которое было изначально возбуждено по данному делу, закрыли из-за отсутствия доказательств состава преступления. На теле погибшего не обнаружено следов насилия.
Провести полноценную экспертизу было невозможно, так как тело в воде разложилось.
Тело умершего спустил в подвал основной подозреваемый. Мужчина рассказал, что пришел к знакомому, увидел что он умер, испугался что его сделают виновным и поэтому приколотил покойного гвоздями к деревяшке, спустил в подвал. Затем заполнил его водой и сбежал в другой населенный пункт, пишет Е1.