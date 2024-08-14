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Published Сегодня, 13:59

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Updated Сегодня, 14:01

В Нижнем Тагиле закрыто дело о найденном прибитым к полу мужчине

В Нижнем Тагиле закрыто дело о найденном прибитым к полу мужчине

14 августа 2024, 13:59
Фото: 1MI
Закрыли уголовное дело по смерти тагильчанина, которого нашли в затопленном подполе.

Тело мужчины, приколоченное к полу гвоздями, было обнаружено в подполе одного из домов города год назад.

Уголовное дело, которое было изначально возбуждено по данному делу, закрыли из-за отсутствия доказательств состава преступления. На теле погибшего не обнаружено следов насилия.

Провести полноценную экспертизу было невозможно, так как тело в воде разложилось.

Тело умершего спустил в подвал основной подозреваемый. Мужчина рассказал, что пришел к знакомому, увидел что он умер, испугался что его сделают виновным и поэтому приколотил покойного гвоздями к деревяшке, спустил в подвал. Затем заполнил его водой и сбежал в другой населенный пункт, пишет Е1.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Нижний Тагил#Смерть#Труп#ЧП#18+#Екатеринбург#Инцидент
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