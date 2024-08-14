В Нижнем Тагиле закрыто дело о найденном прибитым к полу мужчине

Тело умершего спустил в подвал основной подозреваемый. Мужчина рассказал, что пришел к знакомому, увидел что он умер, испугался что его сделают виновным и поэтому приколотил покойного гвоздями к деревяшке, спустил в подвал. Затем заполнил его водой и сбежал в другой населенный пункт, пишет Е1.