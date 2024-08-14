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Свердловским должникам приставы рассказали о плюсах участия в СВО

В Свердловской области приставы вызывают должников и предлагают им участие в СВО

14 августа 2024, 05:52
Фото: 1MI

Свердловским должникам приставы рассказали о плюсах участия в СВО

В Свердловской области приставы вызывают должников и предлагают им участие в СВО.

В Свердловской области судебные приставы приглашают на прием должников. В ходе беседы им рассказывают о службе по контракту. Об этом екатеринбуржцы и тагильчане рассказали изданию E1.RU.

Оказывается, судебные приставы заставляют должников подписать документ, разъясняющий неплательщикам о способе закрыть долги через участие в СВО.

Сообщается, что вызывают только мужчин. После подписания отказа или согласия должников отпускают.

В пресс-службе свердловского управления судебных приставов подтвердили, что такая работа с должниками есть.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Нижний Тагил#Должник#Судебный пристав#Екатеринбург#СВО#Боец СВО
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