В Свердловской области приставы вызывают должников и предлагают им участие в СВО.

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
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Updated Сегодня, 05:54
В Свердловской области судебные приставы приглашают на прием должников. В ходе беседы им рассказывают о службе по контракту. Об этом екатеринбуржцы и тагильчане рассказали изданию E1.RU.
Оказывается, судебные приставы заставляют должников подписать документ, разъясняющий неплательщикам о способе закрыть долги через участие в СВО.
Сообщается, что вызывают только мужчин. После подписания отказа или согласия должников отпускают.
В пресс-службе свердловского управления судебных приставов подтвердили, что такая работа с должниками есть.