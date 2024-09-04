В Екатеринбурге фанатам Доры предложили обратиться в суд, чтобы вернуть деньги

Екатеринбуржцам объяснили, что деньги возвращают всем в порядке очереди из средств, которые вновь поступают на счета от покупки билетов. Таким образом деньги вернут всем, но неизвестно в какие сроки. При этом фанатам добавили, что они тупые, если сами этого не понимают.