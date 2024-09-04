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Published Сегодня, 07:06

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Updated Сегодня, 07:08

В Екатеринбурге фанатам Доры предложили обратиться в суд, чтобы вернуть деньги

В Екатеринбурге фанатам Доры предложили обратиться в суд, чтобы вернуть деньги

4 сентября 2024, 07:06
Фото: 1MI
В Екатеринбурге два раза перенесли выступление Доры. На требование вернуть деньги, фанатам предложили обратиться в суд.

После отмены концерта, поклонники хотели вернуть деньги, однако организаторы очень грубо ответили поклонникам певицы.

Екатеринбуржцам объяснили, что деньги возвращают всем в порядке очереди из средств, которые вновь поступают на счета от покупки билетов. Таким образом деньги вернут всем, но неизвестно в какие сроки. При этом фанатам добавили, что они тупые, если сами этого не понимают.

Команда исполнительницы предложила нетерпеливым обращаться в суд.

Ранее Хор Турецкого внезапно выступил в метро Екатеринбурга.

В Екатеринбурге снова отменили концерт Доры
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#Екатерина Смирнова#Общество#Суд#Деньги#Фанаты#Екатеринбург#Инцидент
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