В Екатеринбурге фанатам Доры предложили обратиться в суд, чтобы вернуть деньги

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
После отмены концерта, поклонники хотели вернуть деньги, однако организаторы очень грубо ответили поклонникам певицы.
Екатеринбуржцам объяснили, что деньги возвращают всем в порядке очереди из средств, которые вновь поступают на счета от покупки билетов. Таким образом деньги вернут всем, но неизвестно в какие сроки. При этом фанатам добавили, что они тупые, если сами этого не понимают.
Команда исполнительницы предложила нетерпеливым обращаться в суд.
Ранее Хор Турецкого внезапно выступил в метро Екатеринбурга.