Высокая урожайность ожидается на Урале

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Полпред президента РФ в УрФО отметил, что ход уборочной кампании в регионах идет по плану.
На Урале имеется в достаточном количестве как техника, так и запас топлива.
Уборка урожая чуть замедлилась из-за неблагоприятных погодных условий. Однако есть все шансы увеличить темпы работы с наступлением ясной и сухой погоды.
Так, зерно убрали на площади 400 000 гектаров. Также, по данным на третье сентября, намолотили 850 000 тонн зерна. Овощей к этой дате собрали 15 000, а картофеля 58 000 тонн, сообщает пресс-служба аппарата полпреда.