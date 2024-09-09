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Posted Сегодня, 13:13

Published Сегодня, 13:13

Modified Сегодня, 13:15

Updated Сегодня, 13:15

Высокая урожайность ожидается на Урале

Высокая урожайность ожидается на Урале

9 сентября 2024, 13:13
Фото: Изображение Midjourney
Урожай на Урале в этом году планируется выше, чем годом ранее. Такую оценку дал полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Полпред президента РФ в УрФО отметил, что ход уборочной кампании в регионах идет по плану.

На Урале имеется в достаточном количестве как техника, так и запас топлива.

Уборка урожая чуть замедлилась из-за неблагоприятных погодных условий. Однако есть все шансы увеличить темпы работы с наступлением ясной и сухой погоды.

Так, зерно убрали на площади 400 000 гектаров. Также, по данным на третье сентября, намолотили 850 000 тонн зерна. Овощей к этой дате собрали 15 000, а картофеля 58 000 тонн, сообщает пресс-служба аппарата полпреда.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Урожай#Природа#Зерно#Екатеринбург
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