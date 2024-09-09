Высокая урожайность ожидается на Урале

Так, зерно убрали на площади 400 000 гектаров. Также, по данным на третье сентября, намолотили 850 000 тонн зерна. Овощей к этой дате собрали 15 000, а картофеля 58 000 тонн, сообщает пресс-служба аппарата полпреда.