Командир с СВО начал стажировку в полпредстве УрФО

Posted 17 сентября, 10:31
Published 17 сентября, 10:31
Modified 17 сентября, 10:34
Updated 17 сентября, 10:34
Александр занимается переподготовкой бойцов по программе «Время героев». Ближайшие две недели ветерану боевых действий предстоит вникнуть в новый рабочий процесс. Ему предстоит изучить особенности регионов Урала.
В планах бойца также встречи с властями и силовиками. Влиться в новую сферу деятельности ему помогает полпред Владимир Якушев.
Напомним, участник специальной военной операции приехал на стажировку к уральскому полпреду после окончания путинской программы.