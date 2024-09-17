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Posted 17 сентября, 10:31

Published 17 сентября, 10:31

Modified 17 сентября, 10:34

Updated 17 сентября, 10:34

Командир с СВО начал стажировку в полпредстве УрФО

Командир с СВО начал стажировку в полпредстве УрФО

17 сентября 2024, 10:31
Фото: 1MI
Александр Загайнов начал трудиться на новой гражданской службе в полпредстве УрФО.

Александр занимается переподготовкой бойцов по программе «Время героев». Ближайшие две недели ветерану боевых действий предстоит вникнуть в новый рабочий процесс. Ему предстоит изучить особенности регионов Урала.

В планах бойца также встречи с властями и силовиками. Влиться в новую сферу деятельности ему помогает полпред Владимир Якушев.

Напомним, участник специальной военной операции приехал на стажировку к уральскому полпреду после окончания путинской программы.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Работа#Екатеринбург#СВО#Боец СВО
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