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Posted 17 сентября, 09:37

Published 17 сентября, 09:37

Modified 17 сентября, 09:41

Updated 17 сентября, 09:41

фото: Дворец культуры имени И. В. Окунева

В Нижнем Тагиле скончалась директор Дворца культуры имени И. В. Окунева

17 сентября 2024, 09:37
фото: Дворец культуры имени И. В. Окунева
В Нижнем Тагиле простятся с заслуженным работником культуры Галиной Поступинской.

Галина Викторовна скончалась 14 сентября.

Она с 1980 года порядка 20-ти лет была руководителем Дворца культуры имени И. В. Окунева, являлась заслуженным работником культуры. В нулевых стала руководителем Управления эксплуатации и организации деятельности объектов культуры УВЗ.

Галину Поступинскую уважало руководство УВЗ и любили сотрудники ДК и творческие коллективы. Для многих она стала образцом лидера, авторитетом, и в то же время тонко чувствующую особенности работы с творческими людьми, сообщается на странице в социальной сети Вконтакте «Дворец культуры имени И. В. Окунева».

Ранее ветеран труда УВЗ в Нижнем Тагиле ушел из жизни на 86 году.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Культура#Нижний Тагил#Дворец культуры#Прощание#Екатеринбург#Умер#Скончалась
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