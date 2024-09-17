В Нижнем Тагиле скончалась директор Дворца культуры имени И. В. Окунева

Галину Поступинскую уважало руководство УВЗ и любили сотрудники ДК и творческие коллективы. Для многих она стала образцом лидера, авторитетом, и в то же время тонко чувствующую особенности работы с творческими людьми, сообщается на странице в социальной сети Вконтакте «Дворец культуры имени И. В. Окунева».