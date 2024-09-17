В Нижнем Тагиле скончалась директор Дворца культуры имени И. В. Окунева

Posted 17 сентября, 09:37
Published 17 сентября, 09:37
Modified 17 сентября, 09:41
Updated 17 сентября, 09:41
Галина Викторовна скончалась 14 сентября.
Она с 1980 года порядка 20-ти лет была руководителем Дворца культуры имени И. В. Окунева, являлась заслуженным работником культуры. В нулевых стала руководителем Управления эксплуатации и организации деятельности объектов культуры УВЗ.
Галину Поступинскую уважало руководство УВЗ и любили сотрудники ДК и творческие коллективы. Для многих она стала образцом лидера, авторитетом, и в то же время тонко чувствующую особенности работы с творческими людьми, сообщается на странице в социальной сети Вконтакте «Дворец культуры имени И. В. Окунева».
Ранее ветеран труда УВЗ в Нижнем Тагиле ушел из жизни на 86 году.