В Свердловской деревне Нижние Таволги завершились съемки фильма «Яшка-каракатица»

Posted 22 сентября, 07:20
Published 22 сентября, 07:20
Modified 22 сентября, 07:22
Updated 22 сентября, 07:22
В деревне под Невьянском сняли фильм. Главная его идея состоит в том, чтобы поднять и осветить проблемы общества.
Режиссер данной кинокартины Денис Бородин. В массовке снимались местные актеры.
На экраны фильм выйдет в октябре. Премьеру покажут в Невьянске и в Екатеринбурге. Об этом сообщает паблик Вконтакте «Инцидент Невьянск».
Ранее в Екатеринбург прибыли популярные актеры на съемки фильма-сказки.