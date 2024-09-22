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Posted 22 сентября, 07:20

Published 22 сентября, 07:20

Modified 22 сентября, 07:22

Updated 22 сентября, 07:22

фото: «Инцидент Невьянск»

В Свердловской деревне Нижние Таволги завершились съемки фильма «Яшка-каракатица»

22 сентября 2024, 07:20
фото: «Инцидент Невьянск»
В деревне Свердловской области сняли социальную драму «Яшка-каракатица». Съемочная площадка находилась в Нижних Таволгах.

В деревне под Невьянском сняли фильм. Главная его идея состоит в том, чтобы поднять и осветить проблемы общества.

Режиссер данной кинокартины Денис Бородин. В массовке снимались местные актеры.

На экраны фильм выйдет в октябре. Премьеру покажут в Невьянске и в Екатеринбурге. Об этом сообщает паблик Вконтакте «Инцидент Невьянск».

Ранее в Екатеринбург прибыли популярные актеры на съемки фильма-сказки.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Эксклюзив#Невьянск#Съемки#Фильм#Екатеринбург#Съемки фильма
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