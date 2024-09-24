В Екатеринбурге ветеран ВОВ отметил 100-летний юбилей

Posted 24 сентября, 07:20
Published 24 сентября, 07:20
Modified 24 сентября, 09:43
Updated 24 сентября, 09:43
Торжественное мероприятиепроходило в здании Городского совета ветеранов 23 сентября. В пресс-службе администрации города рассказали, что Михаил Васильевич воевал на Курской дуге, а также был задействован в других мероприятиях.
Ветеранполучил персональное поздравление от президента РФ Владимир Путин. Губернатор Евгений Куйвашев также прислал поздравление. Кроме того, Числова поздравил еще один 100-летний юбиляр прошлого года Николай Власов.
Я очень благодарен жизни за то, что она сложилась именно так, а не иначе. Спасибо всем за поздравления, — поделился Михаил Числов.
Напомним, в начале августа в Екатеринбурге 100-летний юбилей отпраздновал Жорж Токарев. Он является последним из ныне живущих охранников Сталина.