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Posted 24 сентября, 07:20

Published 24 сентября, 07:20

Modified 24 сентября, 09:43

Updated 24 сентября, 09:43

В Екатеринбурге ветеран ВОВ отметил 100-летний юбилей

В Екатеринбурге ветеран ВОВ отметил 100-летний юбилей

24 сентября 2024, 07:20
Фото: администрация Екатеринбурга
Михаил Числов, ветеран Великой Отечественной войны, отметил свой 100-летний юбилей в Екатеринбурге.

Торжественное мероприятиепроходило в здании Городского совета ветеранов 23 сентября. В пресс-службе администрации города рассказали, что Михаил Васильевич воевал на Курской дуге, а также был задействован в других мероприятиях.

Ветеранполучил персональное поздравление от президента РФ Владимир Путин. Губернатор Евгений Куйвашев также прислал поздравление. Кроме того, Числова поздравил еще один 100-летний юбиляр прошлого года Николай Власов.

Я очень благодарен жизни за то, что она сложилась именно так, а не иначе. Спасибо всем за поздравления, — поделился Михаил Числов.

Напомним, в начале августа в Екатеринбурге 100-летний юбилей отпраздновал Жорж Токарев. Он является последним из ныне живущих охранников Сталина.

#Ирина Кирилова#Общество#Владимир Путин#Юбилей#Свердловская область#Ветеран#Евгений Куйвашев#День рождения#Поздравление#Екатеринбург
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