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Posted 25 сентября, 05:56

Published 25 сентября, 05:56

Modified 25 сентября, 05:58

Updated 25 сентября, 05:58

В небе над Свердловской областью заметили яркие метеориты

В небе над Свердловской областью заметили яркие метеориты

25 сентября 2024, 05:56
Фото: Изображение Midjourney
24 сентября в небе над Свердловской областью местные жители увидели метеориты.

Два космических объекта пересекли небо с большой скоростью, однако камеры успели их заснять. Явления замечены в 22 и в 23 часа по местному времени.

Первый объект видеокамеры запечатлели над севером области. Второй зафиксирован в околозенитной части неба. Его полет оставил после себя яркий зеленый свет.

Ранее свердловчане стали свидетелями северного сияния.

Жительница Кировграда сняла это красивое природное явление на камеру две недели назад.

Жители Свердловской области смогут увидеть северное сияние
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#Екатерина Смирнова#Общество#Природа#Метеорит#Екатеринбург
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