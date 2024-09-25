В небе над Свердловской областью заметили яркие метеориты

Posted 25 сентября, 05:56
Published 25 сентября, 05:56
Modified 25 сентября, 05:58
Updated 25 сентября, 05:58
Два космических объекта пересекли небо с большой скоростью, однако камеры успели их заснять. Явления замечены в 22 и в 23 часа по местному времени.
Первый объект видеокамеры запечатлели над севером области. Второй зафиксирован в околозенитной части неба. Его полет оставил после себя яркий зеленый свет.
Ранее свердловчане стали свидетелями северного сияния.
Жительница Кировграда сняла это красивое природное явление на камеру две недели назад.