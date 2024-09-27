Российский шоу-бизнес накрыла волна сообщений о разводах звезд

Posted 27 сентября, 08:22
Published 27 сентября, 08:22
Modified 27 сентября, 08:24
Updated 27 сентября, 08:24
В этом году рассталось небывалое по количеству пар среди звезд шоу-бизнеса. Особенно много таких сообщений появилось в сентябре. Об этом сообщает издание «Новые Известия».
Самым громким расставанием осени 2024 стал развод Ярослава Дронова, известного как патриотичного певца SHAMANа, и Елены Мартыновой.
Артист сам сообщил о расставании с возлюбленной. Он отметил, что причиной развода стала загруженность на работе обоих супругов, и, как следствие, невозможность уделять друг другу время. Певец подчеркнул, что они остались в дружеских отношениях не держат друг на друга обид.
Дронов женился на Мартыновой в 2017 году. В СМИ сообщалось, что именно супруга повлияла на рост популярности певца. Ярослава занималась его продвижением и сценическим образом.
Известно, что SHAMAN младше жены на 14 лет. Однако это никак не влияло на их отношения.
В сети поговаривают, что причиной расставания могла стать Екатерина Мизулина.
У певца с Мизулиной много совместных фотографий, они часто видятся на различных на мероприятиях. Екатерина утверждает, что предпочитает слушать хиты только Дронова. Певец слухи о романе в Мизулиной не комментировал.
О громких разводах этой осени высказалась Ксения Собчак. В своих соцсетях она отметила, что виной всему коридор затмений, из-за которого, по ее мнению, расстались сначала Бакальчуки, следом Бондарчук, после него Шнуров, а теперь SHAMAN.
По мнению известной журналистки, чтобы избежать развода, надо продержаться до 2 октября.
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