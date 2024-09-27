Российский шоу-бизнес накрыла волна сообщений о разводах звезд

О громких разводах этой осени высказалась Ксения Собчак. В своих соцсетях она отметила, что виной всему коридор затмений, из-за которого, по ее мнению, расстались сначала Бакальчуки, следом Бондарчук, после него Шнуров, а теперь SHAMAN.