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Posted 1 октября, 12:09

Published 1 октября, 12:09

Modified 1 октября, 12:11

Updated 1 октября, 12:11

администрация Красноуральска

В Красноуральске простятся с участником СВО

1 октября 2024, 12:09
администрация Красноуральска
В Красноуральске простятся с участником СВО Вишевым Константином.

О том, что в ходе спецоперации погиб красноуралец Константин Вишев, сообщила пресс-служба городской администрации.

Как стало известно, боец погиб на СВО в возрасте 33 лет при исполнении важного боевого задания.

Проститься с героем все желающие смогут 2 октября в 11 часов утра у дома погибшего на улице Металлургов, 3.

Чин отпевания запланирован на 11.30 в часовне.

Ранее в Каменске-Уральском простились с погибшим на СВО десантником.

В Свердловской области простятся с погибшим на СВО капитаном Сергеем Месиловым
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Красноуральск#Екатеринбург#Умер#СВО#Боец СВО
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