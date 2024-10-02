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Posted 2 октября, 06:18

Published 2 октября, 06:18

Modified 2 октября, 06:20

Updated 2 октября, 06:20

Жителей свердловской области ждет шестидневная рабочая неделя

Жителей свердловской области ждет шестидневная рабочая неделя

2 октября 2024, 06:18
Фото: Изображение Midjourney
Свердловчан ждет шестидневная рабочая неделя в октябре.

В связи с тем, что Государственная дума решила сделать первые майские праздничные выходные в 2025 году без перерыва с 28 апреля до 1 мая, рабочий день перенесли с мая на октябрь.

Таким образом, 26 октября будет рабочим днем.

Ранее психологи дали рекомендации о том, как провести майские праздники с пользой. Специалисты призывают переключать мышление.

Что выбрать свердловчанам на майские праздники — шашлык или спокойный отдых?
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Общество#Праздник#Выходные#Майские праздники#Екатеринбург
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