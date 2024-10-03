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Posted 3 октября, 08:44

Published 3 октября, 08:44

Modified 3 октября, 08:46

Updated 3 октября, 08:46

Злой Екатеринбург

В Екатеринбурге на улице Куйбышева обнаружено тело человека

3 октября 2024, 08:44
Злой Екатеринбург
В Екатеринбурге труп лежит прямо под окнами многоэтажки.

Под окнами дома на улице Куйбышева, 177 обнаружено тело умершего человека. Об этом пишет Telegram-канал «Злой Екатеринбург».

На фото видно, что тело закрыто тканью, а рядом стоит сотрудник полиции.

Причины произошедшего неизвестны. Официальной информации по факту произошедшего не поступало.

Ранее в Екатеринбурге на остановке Кирова обнаружено тело человека.

На улице Екатеринбурга обнаружено тело мужчины
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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Труп#18+#Екатеринбург#Инцидент
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