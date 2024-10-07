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Posted 7 октября, 06:51

Published 7 октября, 06:51

Modified 7 октября, 06:53

Updated 7 октября, 06:53

Екатеринбургскую блогершу оштрафовали за поездку на эвакуаторе с бокалом

Екатеринбургскую блогершу оштрафовали за поездку на эвакуаторе с бокалом

7 октября 2024, 06:51
Фото: 1MI
Екатеринбургскую блогершу Свету Ананас оштрафовали за поездку на эвакуаторе с бокалом.

В конце сентября этого года девушка-блогер выложила в сеть необычный ролик. На видео девушка едет на большой скорости на эвакуаторе. При этом девушка стоит на платформе в туфлях на каблуке и с бокалом вина.

В начале октября ролик увидели Госавтоинспекторы и вызвали девушку в ГАИ. Ей выписали штраф.

После этого в социальных сетях Светы появился пост, в котором она признается, что поступила неправильно и просит не повторять ее поведение.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Штраф#Блогер#Екатеринбург#Инцидент
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