Екатеринбургскую блогершу оштрафовали за поездку на эвакуаторе с бокалом

Posted 7 октября, 06:51
Published 7 октября, 06:51
Modified 7 октября, 06:53
Updated 7 октября, 06:53
В конце сентября этого года девушка-блогер выложила в сеть необычный ролик. На видео девушка едет на большой скорости на эвакуаторе. При этом девушка стоит на платформе в туфлях на каблуке и с бокалом вина.
В начале октября ролик увидели Госавтоинспекторы и вызвали девушку в ГАИ. Ей выписали штраф.
После этого в социальных сетях Светы появился пост, в котором она признается, что поступила неправильно и просит не повторять ее поведение.
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