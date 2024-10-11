В Свердловской области перестанут работать телевизоры

В этом месяце свердловчане могут испытать временные проблемы при просмотре телепередач. Телевизионный сигнал может «заглючить» из-за Солнца, и это явление временное. Оно называется солнечная интерференция — сезонное явление, которое может вызывать помехи в работе телевизионных приемников.