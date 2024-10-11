В Свердловской области перестанут работать телевизоры

Posted 11 октября, 12:46
Published 11 октября, 12:46
Modified 11 октября, 12:48
Updated 11 октября, 12:48
В этом месяце свердловчане могут испытать временные проблемы при просмотре телепередач. Телевизионный сигнал может «заглючить» из-за Солнца, и это явление временное. Оно называется солнечная интерференция — сезонное явление, которое может вызывать помехи в работе телевизионных приемников.
Переживать из-за помех в изображении или замирании картинки не стоит. Просто надо выключить телевизор на несколько минут, — успокаивает руководитель областного филиала РТРС Наталия Саженова.
Помехи могут возникать до 20 октября и продолжаться не более 20 минут в сутки.
Ранее в Свердловской области пользователи Telegram жаловались на сбои в работе.