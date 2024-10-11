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Posted 11 октября, 12:46

Published 11 октября, 12:46

Modified 11 октября, 12:48

Updated 11 октября, 12:48

В Свердловской области перестанут работать телевизоры

В Свердловской области перестанут работать телевизоры

11 октября 2024, 12:46
Фото: 1MI
В Свердловской области временно могут «заглючить» телевизоры. В этом виновато солнце.

В этом месяце свердловчане могут испытать временные проблемы при просмотре телепередач. Телевизионный сигнал может «заглючить» из-за Солнца, и это явление временное. Оно называется солнечная интерференция — сезонное явление, которое может вызывать помехи в работе телевизионных приемников.

Переживать из-за помех в изображении или замирании картинки не стоит. Просто надо выключить телевизор на несколько минут, — успокаивает руководитель областного филиала РТРС Наталия Саженова.

Помехи могут возникать до 20 октября и продолжаться не более 20 минут в сутки.

Ранее в Свердловской области пользователи Telegram жаловались на сбои в работе.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Солнце#Техника#Природа#Екатеринбург
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