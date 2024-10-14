Шесть человек удостоились звания «Почетный ветеран города Нижний Тагил»

Звание также получили Людмила Калинина, которая помогала создать Совет ветеранов Комплексного центра социального обслуживания «Золотая осень»; Татьяна Короткова, являющаяся членом Совета ветеранов уже в течение 16 лет; Александр Сорокин, с 2010 года работающий в Совете ветеранов НТМК, Ольга Пономарева, с 2013 года возглавляющая ветеранскую организацию 2-го отряда противопожарной службы; член бюро Ленинской общественной организации Геннадий Парфенов: