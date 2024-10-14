Шесть человек удостоились звания «Почетный ветеран города Нижний Тагил»

Posted 14 октября, 13:13
Published 14 октября, 13:13
Modified 14 октября, 13:15
Updated 14 октября, 13:15
Решение о присвоении звания в процессе тайного голосования приняла Нижнетагильская городская Дума, после чего информацию передали на согласование главе города Владиславу Пинаеву. Всего на рассмотрение были представлены 11 кандидатов.
Среди награжденных значится Валентина Глушенкова. Еще в 2017 году она стала председателем Совета ветеранов пансионата «Тагильский» и вошла в состав Совета ветеранов Тагилстроевского района. Под руководством Валентины Глушенковой члены Совета активно участвуют во многих городских мероприятиях и оказывают посильную помощь бойцам специальной военной операции:
Благодарим всех вас за то, что мы удостоились высокой оценки, нам присвоено звание «Почетный ветеран города Нижний Тагил». Будем стараться в дальнейшем точно так же принимать большое участие в нашем ветеранском движении. Пока есть силы, есть здоровье, мы обязательно будем принимать помогать городу, обещаем.
Звание также получили Людмила Калинина, которая помогала создать Совет ветеранов Комплексного центра социального обслуживания «Золотая осень»; Татьяна Короткова, являющаяся членом Совета ветеранов уже в течение 16 лет; Александр Сорокин, с 2010 года работающий в Совете ветеранов НТМК, Ольга Пономарева, с 2013 года возглавляющая ветеранскую организацию 2-го отряда противопожарной службы; член бюро Ленинской общественной организации Геннадий Парфенов:
Это не первая моя награда, я почетный энергетик России, есть и другие. Очень благодарен за высокую оценку моей деятельности. Около 30 лет был председателем профсоюза Нижнетагильских электрических сетей, затем после ухода на пенсию в 75 лет 2,5 года возглавлял ветеранскую организацию Ленинского района. Сейчас продолжаю заниматься судейством в волейболе, футболе и других игровых видах. В целом спорт — это мое хобби.
Владислав Пинаев выразил теперь уже «Почетным ветеранам» свою благодарность за вклад в развитие Нижнего Тагила:
Уважаемые ветераны, сегодня нам предстоит вручить вам заслуженные награды. Это очень приятно. Хотелось бы отметить большой вклад каждого из вас в развитие города. Мы стараемся приумножить все то, что сделали вы. На самом деле, это очень большая база, которая заложена в разных сферах жизни: промышленность, спорт, медицина и другие. Как известно, без фундамента дом не построить. У нас есть возможность развиваться и дальше. Бывают у нас и ошибки, когда в город заходят недобросовестные подрядчики, а потом мы вынуждены за ними исправлять. Но мы стараемся и будем делать для города все самое лучшее.
Напомним, звание «Почетный ветеран» присваивается заслуженным тагильчанам ежегодно. По состоянию на текущий год такими наградами обладают 171 горожанин.