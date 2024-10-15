Для тагильчан проведут бесплатные занятия по лыжному туризму

Posted 15 октября, 06:02
Published 15 октября, 06:02
Modified 15 октября, 06:04
Updated 15 октября, 06:04
Клуб туристов «Азимут» обучит всех желающих горожан начальному и базовому уровню туризма.
Лекции будут проходить по понедельникам и средам с 18:30 до 20:00 по адресу: Нижний Тагил, ул. Уральская, 16.
В рамках Школы лыжного туризма состоятся учебно-тренировочные выездные занятия.
По завершении курса пройдут итоговые категорийные походы 1-2 класса сложности под руководством опытных инструкторов клуба: Антона Вострягова (Южный Урал в январские праздники) и Ольги Энгель (Ергаки, с 27 февраля по 9 марта 2025 года).
Участники, успешно завершившие программу, получат дипломы от Федерации спортивного туризма Свердловской области.
Занятия бесплатные, предварительная регистрация не требуется.
Ранее в Нижнем Тагиле провели бесплатные экскурсии в Пожарно-техническом музее.