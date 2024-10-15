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Posted 15 октября, 06:02

Published 15 октября, 06:02

Modified 15 октября, 06:04

Updated 15 октября, 06:04

Для тагильчан проведут бесплатные занятия по лыжному туризму

Для тагильчан проведут бесплатные занятия по лыжному туризму

15 октября 2024, 06:02
Фото: Фото: «Большая уральская тропа»
Бесплатные занятия для жителей Нижнего Тагила по лыжному туризму состоятся с 28 октября по 12 января.

Клуб туристов «Азимут» обучит всех желающих горожан начальному и базовому уровню туризма.

Лекции будут проходить по понедельникам и средам с 18:30 до 20:00 по адресу: Нижний Тагил, ул. Уральская, 16.

В рамках Школы лыжного туризма состоятся учебно-тренировочные выездные занятия.

По завершении курса пройдут итоговые категорийные походы 1-2 класса сложности под руководством опытных инструкторов клуба: Антона Вострягова (Южный Урал в январские праздники) и Ольги Энгель (Ергаки, с 27 февраля по 9 марта 2025 года).

Участники, успешно завершившие программу, получат дипломы от Федерации спортивного туризма Свердловской области.

Занятия бесплатные, предварительная регистрация не требуется.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Нижний Тагил#Туризм#Бесплатно#Лыжники#Обучение#Екатеринбург
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