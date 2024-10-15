Для тагильчан проведут бесплатные занятия по лыжному туризму

По завершении курса пройдут итоговые категорийные походы 1-2 класса сложности под руководством опытных инструкторов клуба: Антона Вострягова (Южный Урал в январские праздники) и Ольги Энгель (Ергаки, с 27 февраля по 9 марта 2025 года).