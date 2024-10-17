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Posted 17 октября, 12:05

Published 17 октября, 12:05

Modified 17 октября, 12:07

Updated 17 октября, 12:07

В Екатеринбурге на площади 1905 года зальют каток

В Екатеринбурге на площади 1905 года зальют каток

17 октября 2024, 12:05
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге на площади 1905 года к 15 декабря зальют каток.

Как рассказал директор парка Маяковского Павел Зубакин в беседе с ТАСС, лед для катка заморозят естественным способом.

Одной из фишек ледовой площадки станет каркас из деревьев. По мнению Зубакина, такие декорации позволят жителям центра города почувствовать себя не сердце шумного мегаполиса, а в лесу или в парке.

Новый каток будет доступен посетителям до середины февраля.

Напомним, первый в мире пивной каток появился в Екатеринбурге.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Спорт#Развлечения#Каток#Екатеринбург
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