В Екатеринбурге на площади 1905 года зальют каток

Posted 17 октября, 12:05
Published 17 октября, 12:05
Modified 17 октября, 12:07
Updated 17 октября, 12:07
Как рассказал директор парка Маяковского Павел Зубакин в беседе с ТАСС, лед для катка заморозят естественным способом.
Одной из фишек ледовой площадки станет каркас из деревьев. По мнению Зубакина, такие декорации позволят жителям центра города почувствовать себя не сердце шумного мегаполиса, а в лесу или в парке.
Новый каток будет доступен посетителям до середины февраля.
Напомним, первый в мире пивной каток появился в Екатеринбурге.