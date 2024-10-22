Тагильские спортсмены завоевали 3 золотые медали на соревнованиях по гребному слалому

Posted 22 октября, 13:52
Published 22 октября, 13:52
Modified 22 октября, 13:54
Updated 22 октября, 13:54
Соревнования состоялись на новой уфимской спортплощадке в Центре гребного слалома. В состязаниях участвовали спортсмены из России и ближнего зарубежья.
Тагильские слаломисты показали невероятные результаты, взяв 3 золота в мужских дисциплинах.
Никита Губенко взял сразу два золота — в гонках на каяках и на байдарках. Александр Харламцев занял 1 место в гонке на каноэ среди одиночек, сообщает СШОР «Уралец».
Павел Беляев завоевал бронзовую медаль в байдарке-одиночке, а Андрей Медведев — в каяк-экстриме.