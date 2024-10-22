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Posted 22 октября, 13:52

Published 22 октября, 13:52

Modified 22 октября, 13:54

Updated 22 октября, 13:54

Тагильские спортсмены завоевали 3 золотые медали на соревнованиях по гребному слалому

Тагильские спортсмены завоевали 3 золотые медали на соревнованиях по гребному слалому

22 октября 2024, 13:52
Фото: СШОР «Уралец»
Сюжет
Гордость Нижнего Тагила
Тагильские спортсмены блестяще выступили на международных соревнованиях «Край Курая».

Соревнования состоялись на новой уфимской спортплощадке в Центре гребного слалома. В состязаниях участвовали спортсмены из России и ближнего зарубежья.

Тагильские слаломисты показали невероятные результаты, взяв 3 золота в мужских дисциплинах.

Никита Губенко взял сразу два золота — в гонках на каяках и на байдарках. Александр Харламцев занял 1 место в гонке на каноэ среди одиночек, сообщает СШОР «Уралец».

Павел Беляев завоевал бронзовую медаль в байдарке-одиночке, а Андрей Медведев — в каяк-экстриме.

Фото: СШОР «Уралец»

Ранее тагильчанин взял золото на областном Первенстве по армрестлингу.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Спорт#Нижний Тагил#Соревнования#Екатеринбург#Гордость Нижнего Тагила
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