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Posted 29 октября, 14:17

Published 29 октября, 14:17

Modified 29 октября, 14:19

Updated 29 октября, 14:19

В Екатеринбурге появилась улица в честь Шурика из «Операция „Ы“

В Екатеринбурге появилась улица в честь Шурика из «Операция „Ы“

29 октября 2024, 14:17
Фото: 1MI.
Улица в честь Александра Демьяненко теперь есть в Октябрьском районе.

Она протянулась от Юрия Гуляева до Марка Бернеса. Соответствующее постановление уже подписано Алексеем Орловым.

Александр Демьяненко сыграл Шурика в «Операции Ы», а также снимался в «Кавказской пленнице» и многих других известных фильмах.

Кроме того, в Чкаловском районе появятся улицы Миндальная и Шелковая.

Напомним, одну из улиц Екатеринбурга могут переименовать в честь Александра Маслякова.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Улица#Название#Комедия#Екатеринбург
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