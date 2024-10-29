В Екатеринбурге появилась улица в честь Шурика из «Операция „Ы“

Posted 29 октября, 14:17
Published 29 октября, 14:17
Modified 29 октября, 14:19
Updated 29 октября, 14:19
Она протянулась от Юрия Гуляева до Марка Бернеса. Соответствующее постановление уже подписано Алексеем Орловым.
Александр Демьяненко сыграл Шурика в «Операции Ы», а также снимался в «Кавказской пленнице» и многих других известных фильмах.
Кроме того, в Чкаловском районе появятся улицы Миндальная и Шелковая.
Напомним, одну из улиц Екатеринбурга могут переименовать в честь Александра Маслякова.