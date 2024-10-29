В Свердловской области запретили «наливайки» в жилых домах

Posted 29 октября, 07:55
Published 29 октября, 07:55
Modified 29 октября, 07:57
Updated 29 октября, 07:57
По словам министра АПК региона Анны Кузнецовой, главная цель нововведения — это обеспечение тишины и безопасности для людей.
Нередко именно посетители магазинов, где после 23 часов незаконно продают алкоголь в розницу, становятся нарушителями спокойствия жильцов многоквартирных домов. Принятие закона позволит пресекать работу таких торговых объектов, — заявила Анна Кузнецова.
По ее словам, запрет не коснется ресторанов, баров или кафе. Там можно будет купить алкоголь. Вот только и пить его придется там же.
По данным департамента информполитики Свердловской области, в регионе работают 958 объектов по продаже слабоалкогольных напитков и 172 объекта общественного питания. За два года от жильцов домов, где располагаются подобные заведения, поступило более 400 различных жалоб.
Напомним, ранее в Екатеринбурге дети отравились алкоголем.