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Posted 29 октября, 07:55

Published 29 октября, 07:55

Modified 29 октября, 07:57

Updated 29 октября, 07:57

В Свердловской области запретили «наливайки» в жилых домах

В Свердловской области запретили «наливайки» в жилых домах

29 октября 2024, 07:55
Фото: 1MI.
В Свердловской области будет ограничена продажа алкоголя по ночам в заведениях, находящихся в жилых домах. В народе их называют «наливайками». Запрет начнет действовать с 1 марта 2025 года. Такое решение приняли депутаты ЗакСо.

По словам министра АПК региона Анны Кузнецовой, главная цель нововведения — это обеспечение тишины и безопасности для людей.

Нередко именно посетители магазинов, где после 23 часов незаконно продают алкоголь в розницу, становятся нарушителями спокойствия жильцов многоквартирных домов. Принятие закона позволит пресекать работу таких торговых объектов, — заявила Анна Кузнецова.

По ее словам, запрет не коснется ресторанов, баров или кафе. Там можно будет купить алкоголь. Вот только и пить его придется там же.

По данным департамента информполитики Свердловской области, в регионе работают 958 объектов по продаже слабоалкогольных напитков и 172 объекта общественного питания. За два года от жильцов домов, где располагаются подобные заведения, поступило более 400 различных жалоб.

Напомним, ранее в Екатеринбурге дети отравились алкоголем.

#Ирина Кирилова#Общество#Свердловская область#Алкоголь#Продажа#Ограничение#Екатеринбург
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