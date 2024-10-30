tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 октября, 07:30

Published 30 октября, 07:30

Modified 30 октября, 07:32

Updated 30 октября, 07:32

Свердловский СК задержал фигурантов дела о создании экстремистской группы

Свердловский СК задержал фигурантов дела о создании экстремистской группы

30 октября 2024, 07:30
Фото: 1MI.
Следователи СК по Свердловской области задержали фигурантов дела о создании экстремистской группы в нескольких российских городах.

Следствие выяснило, что в 2023 году через интернет было создано сообщество, которое в аккаунтах соцсетей и на канале видеохостинга размещала информацию, направленную на разжигание ненависти в отношении некоторых категорий граждан и правоохранителей. Одна из участниц группы размещала информацию для вовлечения людей в деятельность экстремистского сообщества. В результате заключенные в тюрьмах избивали других арестантов и тех, кто находится под следствием, сообщили в СК по Свердловской области.

Вычислить злоумышленников удалось с помощью мероприятий, проведенных в различных регионах совместно с другими ведомствами. В домах задержанных проведены обыски, а также допрашиваются свидетели. На данный момент планируется обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Напомним, ранее в Екатеринбурге студенты сделали фото со свастикой. Теперь им грозит наказание за нарушение.

20-летнего мужчину из Нижнего Тагила внесли в список террористов и экстремистов
Узнать подробнее
#Ирина Кирилова#Свердловская область#Уголовное дело#Криминал#Задержание#Экстремизм#Екатеринбург#СК
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика