Свердловский СК задержал фигурантов дела о создании экстремистской группы

Следствие выяснило, что в 2023 году через интернет было создано сообщество, которое в аккаунтах соцсетей и на канале видеохостинга размещала информацию, направленную на разжигание ненависти в отношении некоторых категорий граждан и правоохранителей. Одна из участниц группы размещала информацию для вовлечения людей в деятельность экстремистского сообщества. В результате заключенные в тюрьмах избивали других арестантов и тех, кто находится под следствием, сообщили в СК по Свердловской области.