Свердловский СК задержал фигурантов дела о создании экстремистской группы

Posted 30 октября, 07:30
Published 30 октября, 07:30
Modified 30 октября, 07:32
Updated 30 октября, 07:32
Следствие выяснило, что в 2023 году через интернет было создано сообщество, которое в аккаунтах соцсетей и на канале видеохостинга размещала информацию, направленную на разжигание ненависти в отношении некоторых категорий граждан и правоохранителей. Одна из участниц группы размещала информацию для вовлечения людей в деятельность экстремистского сообщества. В результате заключенные в тюрьмах избивали других арестантов и тех, кто находится под следствием, сообщили в СК по Свердловской области.
Вычислить злоумышленников удалось с помощью мероприятий, проведенных в различных регионах совместно с другими ведомствами. В домах задержанных проведены обыски, а также допрашиваются свидетели. На данный момент планируется обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.
Напомним, ранее в Екатеринбурге студенты сделали фото со свастикой. Теперь им грозит наказание за нарушение.