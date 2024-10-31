В Нижнем Тагиле отремонтировали улицу Пожарную

Раньше здесь была разбитая дорога. Инициативная группа предприятия обратилась с проектом в мэрию. Средства на ремонт дороги выделил Союзметалл. Местные жители тоже активно участвовали и даже предлагали финансовую помощь, но с них денег не взяли.