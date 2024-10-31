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Posted 31 октября, 05:55

Published 31 октября, 05:55

Modified 31 октября, 05:57

Updated 31 октября, 05:57

В Нижнем Тагиле отремонтировали улицу Пожарную

В Нижнем Тагиле отремонтировали улицу Пожарную

31 октября 2024, 05:55
Фото: Изображение Midjourney.
В Нижнем Тагиле в рамках инициативного бюджетирования отремонтировали улицу Пожарную.

По улице Пожарной на Тагилстрое теперь ездят по ровному асфальту. Новая дорога идет до детского сада и пожарной части.

Раньше здесь была разбитая дорога. Инициативная группа предприятия обратилась с проектом в мэрию. Средства на ремонт дороги выделил Союзметалл. Местные жители тоже активно участвовали и даже предлагали финансовую помощь, но с них денег не взяли.

Оставшуюся часть улицы планируют отремонтировать уже в следующем году.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Нижний Тагил#Дорога#Ремонт дорог#Ремонт дороги#Екатеринбург
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