В Нижнем Тагиле отремонтировали улицу Пожарную

Posted 31 октября, 05:55
Published 31 октября, 05:55
Modified 31 октября, 05:57
Updated 31 октября, 05:57
По улице Пожарной на Тагилстрое теперь ездят по ровному асфальту. Новая дорога идет до детского сада и пожарной части.
Раньше здесь была разбитая дорога. Инициативная группа предприятия обратилась с проектом в мэрию. Средства на ремонт дороги выделил Союзметалл. Местные жители тоже активно участвовали и даже предлагали финансовую помощь, но с них денег не взяли.
Оставшуюся часть улицы планируют отремонтировать уже в следующем году.