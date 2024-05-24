50% финансирует город: жители и бизнесмены хотят отремонтировать дорогу на Тагилстрое

Чиновник отметил, что на проекты населения было предусмотрено 5 миллионов рублей на 2024 год, сейчас осталось около 3 миллионов, которые можно вложить в этот проект. А в 2025 году у тагильчан появится возможность заново заявить ремонт улицы Пожарной в область. Бурдилов отметил, что готовность инициаторов вложить большой объем денежных средств сыграет положительную роль при итоговой оценке.