50% финансирует город: жители и бизнесмены хотят отремонтировать дорогу на Тагилстрое

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Тагильчане, работающие и проживающие близ улицы Пожарная на Тагилстрое, решили создать инициативную группу, которая займется организацией инициативного проекта по ремонту разбитой дороги. Люди обратились к депутатам, которые, согласно законодательству, должны одобрить общественное собрание. На этой встрече тагильчане обсудят детали проекта, а также поставят свои подписи в документе.
Привлечь внимание к улице Пожарная первыми решили предприниматели. Представитель компании, занимающейся металлопрокатом, Константин Парфенов 23 мая на заседании комиссии рассказал чиновникам и депутатам о том, что улица полностью убита. По этой причине у предприятия возникают проблемы с кадрами и их трансфером до места работы.
Дорога вся в выбоинах, мы заинтересованы в ремонте как работодатели, поскольку даже транспортная компания отказывается по такой дороге возить наш персонал. Доехать невозможно, поэтому часть потенциального узкой специализации персонала отказывается работать, — отметил лидер инициативной группы.
Он сообщил, что неудовлетворительное состояние дороги подтверждено документально, о чем свидетельствует решение Тагилстроевского районного суда. Помимо предприятий, на территории располагается детский сад, и в многоквартирных домах проживает население.
Логистика для нас важна, мы привлекаем новую рабочую силу, сотрудничаем с крупными предприятиями. И жители, и предприятия заинтересованы. По итогам обхода мы выяснили, что каждый готов вложить какую-то сумму в ремонт дороги. Учитывая, что в мэрии есть очередность и ограниченные денежные возможности, мы готовы свои средства вложить и оперативно провести ремонт участка, — добавил Константин.
Сумма, которой хватит на самый проблемный участок дороги доходит до 4 миллионов рублей. На эти средства починят 1/3 дороги. Согласно заявленному проекту, 50% — выплатят заинтересованные лица, еще 50% предоставит мэрия. По закону об инициативном бюджетировании, включенность в проект муниципалитета не должна превышать 80%, в остальном процентные доли могут варьироваться.
Больший объем финансирования в составе инициативной группы воспринимается, как положительный факт. В отношении данного проекта реализация подразумевается в этом году, поэтому в область заявиться не сможем. Бюджетные деньги для этого есть, — отметил замглавы по экономической политике Алексей Бурдилов.
Чиновник отметил, что на проекты населения было предусмотрено 5 миллионов рублей на 2024 год, сейчас осталось около 3 миллионов, которые можно вложить в этот проект. А в 2025 году у тагильчан появится возможность заново заявить ремонт улицы Пожарной в область. Бурдилов отметил, что готовность инициаторов вложить большой объем денежных средств сыграет положительную роль при итоговой оценке.
В области данный проект вызвал бы реальный интерес, потому что большая часть проектов, которая поступала касается более узких инициативных групп — закупить инвентарь в школу и прочее. Больший интерес в поддержке они сейчас оказывают общественным проектам для неограниченного пользования, как спортплощадка в Авроре, — сообщил замглавы.
Чиновники и депутаты поддержали горожан в этом проекте. Народные избранники в рамках своей компетенции одобрили собрание, запланированное на 3 июня. Председатель профильной комиссии Дмитрий Скоропупов отметил, что в дальнейшем дума и мэрия будут культивировать эти направления и качественно их прорабатывать, чтобы область оказала гарантированную поддержку.
Добавим, что это не первый инициативный проект в этом году, который мэрия и горожане, планируют реализовать. Ранее в думе обсуждали закупку лыж и экипировки для лыжников, а также оснащение инвентарем спортивной школы Нижнего Тагила. По этому принципу была реализована пилотная инициатива — спорткомплекс «Аврора» в Уральце. Помимо этого, жители этого поселка планировали построить местный парк.