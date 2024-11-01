В ГУФСИН прокомментировали видео со звонком арестанта из СИЗО

Posted 1 ноября, 09:56
Published 1 ноября, 09:56
Modified 1 ноября, 09:58
Updated 1 ноября, 09:58
Начальник пресс-службы ведомства Александр Левченко заявил, что, вероятно, видео было снято заранее. На ролике мужчина с бородой, но сейчас у него ее нет. Кроме того, антураж, по словам Левченко, не похож на СИЗО. Он отметил, что запрещенные гаджеты всегда изымаются.
Видео с арестантом на связи было получено Ура.ру. По словам очевидца, 12 октября в ТЦ Baku Plaza проходило празднование свадьбы. Один из гостей показал в камеру телефон, где арестованный улыбается и машет рукой.
Напомним, перестрелка в коридоре ТЦ «Гринвич» случилась 26 ноября прошлого года. Тогда мужчины поссорились и устроили перестрелку. В результате никто не пострадал, но было возбуждено уголовное дело. Двое человек получили четыре года лишения свободы.