В ГУФСИН прокомментировали видео со звонком арестанта из СИЗО

Начальник пресс-службы ведомства Александр Левченко заявил, что, вероятно, видео было снято заранее. На ролике мужчина с бородой, но сейчас у него ее нет. Кроме того, антураж, по словам Левченко, не похож на СИЗО. Он отметил, что запрещенные гаджеты всегда изымаются.