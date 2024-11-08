Житель Свердловской области чуть не остался без знака «Совет да любовь» из-за ошибки

Причиной отказа явились ошибки в отчестве заявителя в свидетельстве о заключении брака и в свидетельствах о рождении детей. Чтобы устранить эти неточности и восстановить социальные права заявителя, прокуратура инициировала судебное разбирательство, в результате которого подтвердили его брак и отцовство.