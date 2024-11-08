Житель Свердловской области чуть не остался без знака «Совет да любовь» из-за ошибки

Posted 8 ноября, 08:12
Published 8 ноября, 08:12
Modified 8 ноября, 08:14
Updated 8 ноября, 08:14
Проблема возникла, когда управление социальной политики отказало этому человеку в выдвижении на получение награды за 50 лет совместной жизни с супругой — знака отличия «Совет да любовь».
Причиной отказа явились ошибки в отчестве заявителя в свидетельстве о заключении брака и в свидетельствах о рождении детей. Чтобы устранить эти неточности и восстановить социальные права заявителя, прокуратура инициировала судебное разбирательство, в результате которого подтвердили его брак и отцовство.
Судебное решение пока не вступило в силу, и прокуратура следит за его реализацией.
Ранее некоторые жители Свердловской области не могли вылететь за границу из-за ошибок в загранпаспортах. Так, например, в апреле семья 10-летнего мальчика осталась без отдыха в Дубае, так как в его паспорте была ошибка.