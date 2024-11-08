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Posted 8 ноября, 08:12

Published 8 ноября, 08:12

Modified 8 ноября, 08:14

Updated 8 ноября, 08:14

Житель Свердловской области чуть не остался без знака «Совет да любовь» из-за ошибки

Житель Свердловской области чуть не остался без знака «Совет да любовь» из-за ошибки

8 ноября 2024, 08:12
Фото: Изображение Midjourney.
В Первоуральске прокуратура обратилась в суд, чтобы официально подтвердить, что местный житель состоит в браке и является отцом, поскольку в его документах были допущены ошибки, сообщает прокуратура Свердловской области.

Проблема возникла, когда управление социальной политики отказало этому человеку в выдвижении на получение награды за 50 лет совместной жизни с супругой — знака отличия «Совет да любовь».

Причиной отказа явились ошибки в отчестве заявителя в свидетельстве о заключении брака и в свидетельствах о рождении детей. Чтобы устранить эти неточности и восстановить социальные права заявителя, прокуратура инициировала судебное разбирательство, в результате которого подтвердили его брак и отцовство.

Судебное решение пока не вступило в силу, и прокуратура следит за его реализацией.

Ранее некоторые жители Свердловской области не могли вылететь за границу из-за ошибок в загранпаспортах. Так, например, в апреле семья 10-летнего мальчика осталась без отдыха в Дубае, так как в его паспорте была ошибка.

#Ирина Кирилова#Общество#Суд#Документы#Ошибка#Знак отличия#Екатеринбург#Знак
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