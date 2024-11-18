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Posted 18 ноября, 09:02

Published 18 ноября, 09:02

Modified 18 ноября, 09:04

Updated 18 ноября, 09:04

ОМОН провел облаву на КОРе в Екатеринбурге

ОМОН провел облаву на КОРе в Екатеринбурге

18 ноября 2024, 09:02
Фото: Изображение Midjourney.
На екатеринбургском рынке ОМОН искал нелегальных мигрантов.

Очередной рейд по поиску иностранных граждан, проживающих на территории РФ с нарушением миграционного законодательства, прошел оптовом рынке на улице Владимира Высоцкого, 45, пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург».

ОМОН работал КОРе, который расположен на ЖБИ, передают свидетели произошедшего.

В пресс-службе-полиции подтвердили, что в на данном участке проводится плановое профилактическое мероприятие.

Ранее Полиция в Екатеринбурге поймала 24 иностранца за нарушения миграционного закона.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Омон#Нелегальный мигрант#Екатеринбург#Инцидент
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