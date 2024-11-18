ОМОН провел облаву на КОРе в Екатеринбурге

Posted 18 ноября, 09:02
Published 18 ноября, 09:02
Modified 18 ноября, 09:04
Updated 18 ноября, 09:04
Очередной рейд по поиску иностранных граждан, проживающих на территории РФ с нарушением миграционного законодательства, прошел оптовом рынке на улице Владимира Высоцкого, 45, пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург».
ОМОН работал КОРе, который расположен на ЖБИ, передают свидетели произошедшего.
В пресс-службе-полиции подтвердили, что в на данном участке проводится плановое профилактическое мероприятие.
Ранее Полиция в Екатеринбурге поймала 24 иностранца за нарушения миграционного закона.