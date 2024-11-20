tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 ноября, 06:41

Published 20 ноября, 06:41

Modified 20 ноября, 06:43

Updated 20 ноября, 06:43

В Свердловской области в лесу нашли птенца фламинго

В Свердловской области в лесу нашли птенца фламинго

20 ноября 2024, 06:41
Фото: 1MI.
В Свердловской области нашли одинокого птенца фламинго.

Пернатый оказался травмирован. При осмотре у него обнаружили раны на левом крыле и перелом на правом. У него также были повреждения на лапках, а сам птенец сильно истощен.

Редкую для Среднего Урала птицу удалось спасти. Сейчас фламинго живет в Центре спасения животных «Особый питомец». Он еще очень слаб.

Специалисты считают, что птенец отстал от своей семьи при перелете в теплые края, сообщает «Свет Екатеринбург».

Ранее на Урале умирающего лебедя спасли радиоуправляемой машинкой.

В Свердловской области спасли от гибели лебедя
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Общество#Птицы#Природа#Птица#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика