В Свердловской области в лесу нашли птенца фламинго

Posted 20 ноября, 06:41
Published 20 ноября, 06:41
Modified 20 ноября, 06:43
Updated 20 ноября, 06:43
Пернатый оказался травмирован. При осмотре у него обнаружили раны на левом крыле и перелом на правом. У него также были повреждения на лапках, а сам птенец сильно истощен.
Редкую для Среднего Урала птицу удалось спасти. Сейчас фламинго живет в Центре спасения животных «Особый питомец». Он еще очень слаб.
Специалисты считают, что птенец отстал от своей семьи при перелете в теплые края, сообщает «Свет Екатеринбург».
Ранее на Урале умирающего лебедя спасли радиоуправляемой машинкой.