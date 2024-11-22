Корова растоптала доярку в Свердловской области

Posted 22 ноября, 06:46
Published 22 ноября, 06:46
Modified 22 ноября, 06:48
Updated 22 ноября, 06:48
Пострадавшая работала оператором машинного доения в агрохозяйстве «Каменское». Два года назад она оступилась и упала. В это время рядом была корова. Она ударила женщину ногой по голове, в результате чего та получила множественные травмы и частично лишилась зрения. В результате произошедшего у нее снизилась трудоспособность на 30%.
Женщина подала иск на «Каменское» с требованием возместить 3 млн компенсации. Суд постановил выплатить пострадавшей 1,5 млн рублей. Однако предприятие отказывается это делать и готово оплатить только 100 тысяч рублей, пишет Ural Mash.
Напомним, на Урале хлебокомбинат четыре месяца не выплачивает зарплату своим сотрудникам.