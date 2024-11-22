Корова растоптала доярку в Свердловской области

Пострадавшая работала оператором машинного доения в агрохозяйстве «Каменское». Два года назад она оступилась и упала. В это время рядом была корова. Она ударила женщину ногой по голове, в результате чего та получила множественные травмы и частично лишилась зрения. В результате произошедшего у нее снизилась трудоспособность на 30%.