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Posted 22 ноября, 06:46

Published 22 ноября, 06:46

Modified 22 ноября, 06:48

Updated 22 ноября, 06:48

Корова растоптала доярку в Свердловской области

Корова растоптала доярку в Свердловской области

22 ноября 2024, 06:46
Фото: 1MI.
В Свердловской области сельхозпредприятие не выплачивает женщине компенсацию за травму на работе.

Пострадавшая работала оператором машинного доения в агрохозяйстве «Каменское». Два года назад она оступилась и упала. В это время рядом была корова. Она ударила женщину ногой по голове, в результате чего та получила множественные травмы и частично лишилась зрения. В результате произошедшего у нее снизилась трудоспособность на 30%.

Женщина подала иск на «Каменское» с требованием возместить 3 млн компенсации. Суд постановил выплатить пострадавшей 1,5 млн рублей. Однако предприятие отказывается это делать и готово оплатить только 100 тысяч рублей, пишет Ural Mash.

Напомним, на Урале хлебокомбинат четыре месяца не выплачивает зарплату своим сотрудникам.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Суд#Компенсация#Екатеринбург#Инцидент
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