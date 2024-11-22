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Posted 22 ноября, 12:40

Published 22 ноября, 12:40

Modified 22 ноября, 12:42

Updated 22 ноября, 12:42

Ответственных за защиту традиционных ценностей выбрали в Екатеринбурге

Ответственных за защиту традиционных ценностей выбрали в Екатеринбурге

22 ноября 2024, 12:40
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге вплотную займутся нравственностью молодежи.

21 ноября 2024 года в столице Среднего Урала ответственными за духовные и нравственные ценности в регионе избраны бывший депутат гордумы Сергей Воронин и священнослужитель русской православной церкви отец Даниил Рябинин.

В 2025 году комиссия озвучит план событий, которые позволят реализовать данный проект.

Стоит отметить, что такие комиссии создаются и в других регионах нашей страны в рамках указа президента РФ Владимира Путина.

Ранее нравственное воспитание тагильской молодёжи обсудили на Знаменских чтениях.

Нравственно-патриотический центр для подростков появится в Свердловской области
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#Екатерина Смирнова#Общество#Молодежь#Воспитание#Екатеринбург#Традиционные ценности
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