Ответственных за защиту традиционных ценностей выбрали в Екатеринбурге

Posted 22 ноября, 12:40
Published 22 ноября, 12:40
Modified 22 ноября, 12:42
Updated 22 ноября, 12:42
21 ноября 2024 года в столице Среднего Урала ответственными за духовные и нравственные ценности в регионе избраны бывший депутат гордумы Сергей Воронин и священнослужитель русской православной церкви отец Даниил Рябинин.
В 2025 году комиссия озвучит план событий, которые позволят реализовать данный проект.
Стоит отметить, что такие комиссии создаются и в других регионах нашей страны в рамках указа президента РФ Владимира Путина.
Ранее нравственное воспитание тагильской молодёжи обсудили на Знаменских чтениях.