В администрацию Дегтярска нагрянул спецназ

Posted 27 ноября, 09:30
Published 27 ноября, 09:30
Modified 27 ноября, 09:32
Updated 27 ноября, 09:32
В мэрии силовики нагрянули к мэру Вадиму Пильникову. Полиция работает и у заместителя главы города Андрея Ильина, а также у руководителя МКУ «УЖКХ» Игоря Капустника, пишет telegram-канал «Погоны и галстуки».
По предварительной информации их подозревают во взяточничестве и в превышении должностных полномочий. Официальной информации по факту произошедшего пока не поступало.
Ранее у правозащитника Алексея Соколова в Екатеринбурге прошли обыски.