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Posted 27 ноября, 09:30

Published 27 ноября, 09:30

Modified 27 ноября, 09:32

Updated 27 ноября, 09:32

В администрацию Дегтярска нагрянул спецназ

В администрацию Дегтярска нагрянул спецназ

27 ноября 2024, 09:30
Фото: Изображение Midjourney.
В мэрии Дегтярска работает спецназ.

В мэрии силовики нагрянули к мэру Вадиму Пильникову. Полиция работает и у заместителя главы города Андрея Ильина, а также у руководителя МКУ «УЖКХ» Игоря Капустника, пишет telegram-канал «Погоны и галстуки».

По предварительной информации их подозревают во взяточничестве и в превышении должностных полномочий. Официальной информации по факту произошедшего пока не поступало.

Ранее у правозащитника Алексея Соколова в Екатеринбурге прошли обыски.

У первого замминистра ЖКХ Свердловской области Игоря Чикризова проходят обыски
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Полиция#Обыск#Мэрия#Екатеринбург
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