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Posted 10 декабря, 09:17

Published 10 декабря, 09:17

Modified 10 декабря, 09:19

Updated 10 декабря, 09:19

Массажный салон в Екатеринбурге обвинил общественников в кражу 250 тысяч рублей

Массажный салон в Екатеринбурге обвинил общественников в кражу 250 тысяч рублей

10 декабря 2024, 09:17
Фото: 1MI.
Массажный салон «Зависть» обратился в полицию с заявлением на общественников. Их организация обвинила в краже 250 тысяч рублей во время рейда.

Речь идет о ситуации, произошедшей осенью. Общественники вместе с журналистами ворвались в массажный салон на улице Фролова, а затем вызвали туда полицию. Общественник заявил о жалобах местных жителей. Якобы в салоне оказываются интим-услуги.

По словам Дмитрия Чукреева, который принимал участие в рейде, жители заявляли о регулярных стонах в помещениях, а также о световой иллюминации, которая мешает в ночное время.

Владелица салона рейдом осталась недовольна и обвинила общественников в порче имущества, а также краже денег, пишет Е1. По ее словам, общественники ходили по салону, открывали все шкафы и рылись в белье. Также она отметила, что из сумки пропали 250 тысяч рублей.

В полиции же заявление приняли, но после разбирательств отказались возбуждать уголовное дело. Силовики опросили сотрудников, которые попали на камеры. Они свою причастность к пропаже средств отрицали. Также не видно по записям, что кто-то достает средства из сумки. Юристы салона планируют данное решение обжаловать.

Ранее в Екатеринбурге один из массажных салонов второй раз попался на оказании интим-услуг.

#Ирина Кирилова#Общество#Деньги#Общественники#Пропажа#Салон#Екатеринбург
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