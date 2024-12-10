Массажный салон в Екатеринбурге обвинил общественников в кражу 250 тысяч рублей

Posted 10 декабря, 09:17
Published 10 декабря, 09:17
Modified 10 декабря, 09:19
Updated 10 декабря, 09:19
Речь идет о ситуации, произошедшей осенью. Общественники вместе с журналистами ворвались в массажный салон на улице Фролова, а затем вызвали туда полицию. Общественник заявил о жалобах местных жителей. Якобы в салоне оказываются интим-услуги.
По словам Дмитрия Чукреева, который принимал участие в рейде, жители заявляли о регулярных стонах в помещениях, а также о световой иллюминации, которая мешает в ночное время.
Владелица салона рейдом осталась недовольна и обвинила общественников в порче имущества, а также краже денег, пишет Е1. По ее словам, общественники ходили по салону, открывали все шкафы и рылись в белье. Также она отметила, что из сумки пропали 250 тысяч рублей.
В полиции же заявление приняли, но после разбирательств отказались возбуждать уголовное дело. Силовики опросили сотрудников, которые попали на камеры. Они свою причастность к пропаже средств отрицали. Также не видно по записям, что кто-то достает средства из сумки. Юристы салона планируют данное решение обжаловать.
Ранее в Екатеринбурге один из массажных салонов второй раз попался на оказании интим-услуг.