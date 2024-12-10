Массажный салон в Екатеринбурге обвинил общественников в кражу 250 тысяч рублей

Владелица салона рейдом осталась недовольна и обвинила общественников в порче имущества, а также краже денег, пишет Е1. По ее словам, общественники ходили по салону, открывали все шкафы и рылись в белье. Также она отметила, что из сумки пропали 250 тысяч рублей.