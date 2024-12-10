Монтажник из Екатеринбурга упал с 17-метровой высоты

Во время ремонта кровли одного из строений на улице Фронтовых Бригад, 32-летний мужчина сорвался и рухнул вниз с высоты 17 метров. Причиной произошедшего стала плохо закрепленная страховка. В момент трагедии на нем был страховочный жилет.