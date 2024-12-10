Монтажник из Екатеринбурга упал с 17-метровой высоты

Posted 10 декабря, 06:37
Published 10 декабря, 06:37
Modified 10 декабря, 06:39
Updated 10 декабря, 06:39
Екатеринбуржец работал монтажником на заводе «Уралэлектротяжмаш».
Во время ремонта кровли одного из строений на улице Фронтовых Бригад, 32-летний мужчина сорвался и рухнул вниз с высоты 17 метров. Причиной произошедшего стала плохо закрепленная страховка. В момент трагедии на нем был страховочный жилет.
Пострадавший скончался на месте происшествия от полученных травм. Приехавшие медики зафиксировали смерть.
По факту происшествия правоохранительные органы организовали проверку, пишет Ural Mash.
Ранее подросток сорвался с крыши на Вагонке в Нижнем Тагиле.