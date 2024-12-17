Жители Свердловской области задолжали за газ почти 290 млн рублей

Posted 17 декабря, 10:08
Published 17 декабря, 10:08
Modified 17 декабря, 10:09
Updated 17 декабря, 10:09
По сравнению с прошлым годом сумма долга стала выше на 13% или на 33,5 млн рублей. Самым злостным неплательщиком оказался житель Западного округа. Он проживает в одном из частных домов в Полевском. Его долг составил 384 тысячи рублей.
Рекордсменами по долгам стали жители Первоуральска, Арамиля, Красноуфимска, Полевского и Ревды. Это все города Западного округа. В общей сложности их задолженность составляет 115 млн рублей.
Второе место досталось Южному округу — Каменску-Уральскому, Сухому Логу, Богдановичу, Камышлову и Талице. Там долги жителей составили 87,6 млн рублей.
Третье место у Горноуральского ГО, Верхней и Нижней Салды, Красноуральска, Кировграда, Качканара — 65,7 млн рублей.
Ранее стало известно, у каких компаний самые большие долги перед налоговой службой в Нижнем Тагиле.