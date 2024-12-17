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Posted 17 декабря, 10:08

Published 17 декабря, 10:08

Modified 17 декабря, 10:09

Updated 17 декабря, 10:09

Жители Свердловской области задолжали за газ почти 290 млн рублей

Жители Свердловской области задолжали за газ почти 290 млн рублей

17 декабря 2024, 10:08
Фото: 1MI.
В Свердловской области долги жителей региона составили 289,8 миллиона рублей. При это долг, который просрочен на два и более месяца достиг 84,7 млн рублей. Такая статистика приводится на начало декабря 2024 года, сообщили в «ГАЗЭКС».

По сравнению с прошлым годом сумма долга стала выше на 13% или на 33,5 млн рублей. Самым злостным неплательщиком оказался житель Западного округа. Он проживает в одном из частных домов в Полевском. Его долг составил 384 тысячи рублей.

Рекордсменами по долгам стали жители Первоуральска, Арамиля, Красноуфимска, Полевского и Ревды. Это все города Западного округа. В общей сложности их задолженность составляет 115 млн рублей.

Второе место досталось Южному округу — Каменску-Уральскому, Сухому Логу, Богдановичу, Камышлову и Талице. Там долги жителей составили 87,6 млн рублей.

Третье место у Горноуральского ГО, Верхней и Нижней Салды, Красноуральска, Кировграда, Качканара — 65,7 млн рублей.

Ранее стало известно, у каких компаний самые большие долги перед налоговой службой в Нижнем Тагиле.

#Ирина Кирилова#Общество#Свердловская область#ГАЗ#Долг#Должники#Екатеринбург
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