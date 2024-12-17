Жители Свердловской области задолжали за газ почти 290 млн рублей

В Свердловской области долги жителей региона составили 289,8 миллиона рублей. При это долг, который просрочен на два и более месяца достиг 84,7 млн рублей. Такая статистика приводится на начало декабря 2024 года, сообщили в «ГАЗЭКС».

По сравнению с прошлым годом сумма долга стала выше на 13% или на 33,5 млн рублей. Самым злостным неплательщиком оказался житель Западного округа. Он проживает в одном из частных домов в Полевском. Его долг составил 384 тысячи рублей. Рекордсменами по долгам стали жители Первоуральска, Арамиля, Красноуфимска, Полевского и Ревды. Это все города Западного округа. В общей сложности их задолженность составляет 115 млн рублей. Второе место досталось Южному округу — Каменску-Уральскому, Сухому Логу, Богдановичу, Камышлову и Талице. Там долги жителей составили 87,6 млн рублей. Третье место у Горноуральского ГО, Верхней и Нижней Салды, Красноуральска, Кировграда, Качканара — 65,7 млн рублей. Ранее стало известно, у каких компаний самые большие долги перед налоговой службой в Нижнем Тагиле.