Свердловский депутат заявил о полезности ветеранов СВО для экономики региона

Также он высказался за то, чтобы участников СВО привлекали в полицию. По его мнению, это вызовет больше уважения, а также человек с боевым опытом способен быстро обезвредить хулигана. Брозовский добавил, что после возвращения с СВО бойцам нужно помочь с реабилитацией, решением финансовых проблем и признанием их заслуг.