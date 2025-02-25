Свердловский депутат заявил о полезности ветеранов СВО для экономики региона

Posted 25 февраля, 03:47
Published 25 февраля, 03:47
Modified 25 февраля, 03:49
Updated 25 февраля, 03:49
По его словам, сегодня экономика сильно страдает от дефицита мужских рук. Он отметил, что все ветераны смогут найти работу в разных сферах. Об этом Брозовский заявил в эфире ОТВ.
Также он высказался за то, чтобы участников СВО привлекали в полицию. По его мнению, это вызовет больше уважения, а также человек с боевым опытом способен быстро обезвредить хулигана. Брозовский добавил, что после возвращения с СВО бойцам нужно помочь с реабилитацией, решением финансовых проблем и признанием их заслуг.