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Posted 25 февраля, 03:47

Published 25 февраля, 03:47

Modified 25 февраля, 03:49

Updated 25 февраля, 03:49

Свердловский депутат заявил о полезности ветеранов СВО для экономики региона

Свердловский депутат заявил о полезности ветеранов СВО для экономики региона

25 февраля 2025, 03:47
Фото: 1MI.
Депутат ЗакСо Свердловской области Вячеслав Брозовский заявил, что ветераны СВО нужны для экономики региона, а также всей России, чтобы решить проблемы с дефицитом кадров.

По его словам, сегодня экономика сильно страдает от дефицита мужских рук. Он отметил, что все ветераны смогут найти работу в разных сферах. Об этом Брозовский заявил в эфире ОТВ.

Также он высказался за то, чтобы участников СВО привлекали в полицию. По его мнению, это вызовет больше уважения, а также человек с боевым опытом способен быстро обезвредить хулигана. Брозовский добавил, что после возвращения с СВО бойцам нужно помочь с реабилитацией, решением финансовых проблем и признанием их заслуг.

Ранее жители тагильского поселка Уралец поддержали бойцов СВО, устроив благотворительный концерт.

#Ирина Кирилова#Общество#Законодательное собрание#Депутат#Дефицит#Кадры#Екатеринбург#Боец#СВО
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