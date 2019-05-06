Депутат Госдумы от Челябинска уволил помощника за фаллоимитатор
Сегодня, 22:21Crazy NewsФото: duma.gov.ru
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Владимир Бурматов, представляющий в Государственной думе Челябинскую область, уволил своего помощника Алексея Шолохова. Причиной увольнения стало выступление молодого человека перед публикой с прикрепленным между ног фаллоимитатором, сообщает «Уралинформбюро».
Сообщение об увольнении помощника Бурматов разместил 6 мая в своём канале в мессенджере Telegram.
Алексей Шолохов не является моим общественным помощником. Уволен с сегодняшнего дня. Сможет сосредоточиться на современном искусстве,написал народный избранник.
Слова о «современном искусстве» в сообщении Бурматова касаются выступления Шолохова на сцене одного из театров, где он является актёром. На снимках, которые попали в социальные сети, помощник депутата появился на публике с фаллоимитатором между ног.
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Уволенный молодой человек также входит в состав политсовета регионального отделения «Единой России» и возглавляет областную ячейку МГЕР.
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